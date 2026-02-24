Hellbergs ”Boro” kryssade mot Leicester

Middlesbrough kämpar i toppen av Championship-tabellen

Under tisdagen blev det dock bara ett poäng mot Leicester City.

Foto: Alamy

Kim Hellberg fick en smakstart på sin tränarsejour i Middlesbrough. Den svenske tränaren har tagit laget till en uppflyttningsplats i Championship-tabellen. Inför tisdagens match mot Leicester hade det dock bara blivit en förlust och ett kryss.

Det var Leicester City som tog ledningen mot ”Boro” efter mål av Caleb Okoli. strax innan halvtid kvitterade Middlesbrough genom Riley McGee.

Trots krysset ligger Hellbergs gäng fortsatt tvåa i tabellen och på uppflyttningsplats.