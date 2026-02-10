Hellbergs ”Boro” leder serien: ”Många poäng kvar att vinna”

Kim Hellbergs Middlesbrough toppar Championship efter gårdagens seger mot Sheffield United.

Några förhastade slutsatser har man dock inte dragit sett till nuvarande tabellposition.

– Det spelar ingen roll var vi är nu, ingen blir uppflyttad nu, säger Hellberg enligt Teesside Live.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellbergs Middlesbrough fortsätter att göra succé.

Under gårdagskvällen togs sjätte raka segern då Sheffield United besegrades på bortaplan och med den segern så toppar man nu Championship.

Hellberg är dock tydlig med att inget är klart eller säkrat ännu och 38-åringen är noga med vad som gäller.

– Vi har pratat om det efter matchen redan. Det spelar ingen roll var vi är nu, ingen blir uppflyttad nu. Det handlar bara om att bli bättre varje dag, säger han enligt Teesside Live och fortsätter:

– Vi har 15 matcher kvar, vi har många poäng kvar att vinna. Självklart ligger vi bra till, och jag är glad över det. Men vi måste bli bättre, vi måste träna bättre, och vi måste fortsätta.

Härnäst för ”Boro” och Hellberg väntar toppmöte med Coventry, den matchen spelas nästa måndag.