”Boro” nya serieledare – sjätte raka med Hellberg

Middlesbrough FC fortsätter att gå som tåget.

Under måndagen tog man sin sjätte raka ligaseger med Kim Hellberg.

Detta då man besegrade Sheffield United med uddamålet.

4-0 hemma mot Southampton, 3-2 borta mot West Bromwich, 2-1 borta mot Stoke City, 4-0 hemma mot Preston och 1-0 hemma mot Norwich.

Det var Middlesbrough FC:s facit med Kim Hellberg, David Selini och Anes Mravac vid rodret under de fem senaste ligamatcherna.

I dag var det dags för ny match för ”Boro” som ställdes mot 16:e-placerade Sheffield United på bortaplan.

Väl där skulle Hellbergs gäng få en drömstart då Tommy Conway tog ledningen efter 19 spelade minuter. Än bättre blev det för bortalaget då Riley McGree dubblade ledningen strax före paus.

– Boro spelar så smidigt. Vi oroar oss för vilka lag vi möter varje vecka, men när vi tittar på dem nu är vi ett bra lag. Vi är verkligen ett bra lag, sade den förre Middlesbrough-spelaren Neil Maddison till BBC.

I den andra akten dröjde det fram till den 73:e minuten innan nästa mål föll. Denna gång kom det från hemmalagets anfallare Patrick Bamford som väckte liv i tillställningen.