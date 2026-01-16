Hellbergs lycka – ”Boro” avgjorde sent

Middlesbrough såg ut att spela oavgjort mot West Brom.

Då satte Delano Burgzorg segermålet i den 90:e minuten.

Foto: Alamy

Under fredagen ställdes Kim Hellberg och hans Middlesbrough ställdes mot West Bromwich Albion.

Hellberg fick jubla när ”Boro” tog ledningen i den 14:e minuten efter ett självmål av West Brom-spelaren Charlie Taylor. I den andra halvleken utökade Middlesbrough till 2–0.

Med en kvart kvar av matchen vaknade hemmalaget West Brom. Två mål på fem minuter och det var kvitterat. Trots dubbla baklängesmål lyckades Delano Burgzorg hitta segermålet i den 90:e minuten och Hellberg kunde pusta ut.

Middlesbroughs seger innebär att laget ligger tre poäng bakom serieledarna Coventry som har en match mindre spelad.



