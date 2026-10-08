Hellbergs ord efter spionskandalen: ”Alla förtjänar en andra chans”

Southampton kastades ut ur Championship-kvalet efter den uppmärksammade ”Spygate” skandalen.

Nu avslöjar Kim Hellberg att avstängde tränare Tonda Eckert sökt upp honom personligen.

– Han ringde och bad om ursäkt, säger den svenske tränaren.

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Efterspelet kring förra säsongens stora skandal i Championship närmar sig sitt slut. Southampton fråntogs sin plats i playoff-finalen efter att ha blivit påkomna med att ha spionerat på flera motståndares träningar, däribland Kim Hellbergs Middlesbrough.

Tidigare i veckan fick Southamptons tränare Tonda Eckert sin dom, en villkorlig avstängning på sex veckor samt närmare 380 000 kronor i böter.

När Hellberg kommenterar beskedet visar svensken inga ”hard feelings” mot rivalen.

– För mig var det över efter den första domen. Jag är inte personen som bär på något agg efter det. De fick sitt straff för det som hände och vi gick vidare, säger Hellberg till BBC Sport.

Ringde upp svensken

Hellberg avslöjar också att han och Eckert har haft personlig kontakt efter incidenten.

– Jag har pratat med Tonda sedan dess. Han ringde mig, pratade med mig och bad om ursäkt för det som hände.

Svensken understryker att han inte ville lägga sig i själva strafflängden utan enbart velat sätta ord på sina egna känslor direkt efter händelsen.

– Alla människor är berättigade till en andra chans, och det är något jag försöker leva efter varje dag, avslutar Hellberg.