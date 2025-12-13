Hellbergs segertåg rullar på – tog fjärde raka

Kim Hellbergs succé bara fortsätter i England.

Denna lördag bärgades fjärde raka segern för svensken i Middlesbrough.

Detta då Queens Park Rangers besegrades med 3–1.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Kim Hellberg Middlesbrough fortsätter att gå otroligt starkt.

I den 30:e minuten tog man ledningen genom David Strelec hemma mot Queens Park Rangers och bara sex minuter senare utökade Morgan Whittaker ledningen för hemmalaget.

”Boro” var dock inte klara där, för tidigt i den andra halvleken satte man dit 3–0, detta då Tommy Conway var säker från straffpunkten.

20 minuter senare reducerade dock QPR, detta genom Nicolas Madsen, som också var säker från straffpunkten, men närmare än så kom aldrig bortalaget.