Hellbergs tredje raka poängtapp – ”Boro” med ny förlust
Tungt för Kim Hellberg.
Middlesbrough åkte på sitt tredje raka poängtapp i förlusten mot Hull City.
Kim Hellberg fick en flygande start som tränare i Middlesbrough. Svensken tog Championship-klubben till fyra raka segrar i ligan.
På senare tid har det gått sämre. Inför måndagens match mot Hull City har Middlesbrough förlorat och kryssat en match.
I måndagens drabbning hemma mot Hull City blev det en ny förlust. Bortalaget tog ledningen i den 12:e minuten och ”Boro” lyckades inte vända.
Hellbergs Middlesbrough ligger på en andraplats i Championship efter 24 spelade omgångar.
