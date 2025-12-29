Hellbergs tredje raka poängtapp – ”Boro” med ny förlust

Tungt för Kim Hellberg.

Middlesbrough åkte på sitt tredje raka poängtapp i förlusten mot Hull City.

Foto: Alamy

Kim Hellberg fick en flygande start som tränare i Middlesbrough. Svensken tog Championship-klubben till fyra raka segrar i ligan.

På senare tid har det gått sämre. Inför måndagens match mot Hull City har Middlesbrough förlorat och kryssat en match.

I måndagens drabbning hemma mot Hull City blev det en ny förlust. Bortalaget tog ledningen i den 12:e minuten och ”Boro” lyckades inte vända.

Hellbergs Middlesbrough ligger på en andraplats i Championship efter 24 spelade omgångar.