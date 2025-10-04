Henrik Larsson ville ha Isak: ”Han var en av dem”

Alexander Isak hade kunnat hamna i Barcelona.

Detta om Henrik Larsson fick bestämma.

– De bad mig om en lista över anfallare och jag sa Alexander Isak, säger Larsson enligt Flashscore.

Alexander Isak. Foto: Alamy

Alexander Isak lämnade Newcastle United för Liverpool i en rekordaffär värd drygt 1,6 miljarder kronor. Affären blev den dyraste någonsin i Premier League.

Men det fanns möjlighet för Isak att hamna någon helt annanstans. Om du frågar den svenske förre anfallaren Henrik Larsson hade han hamnat i Barcelona. Larsson hade nämligen med honom som ett alternativ till anfallspositionen när han var där som assisterande tränare 2020-2021. Vid den tiden spelade Alexander Isak i real Sociedad.

– Jag berättade för Barcelona om honom när jag var där. De bad mig om en lista över anfallare och jag sa Alexander Isak. Han var en av dem, och jag hade faktiskt (Robert) Lewandowski på listan också, säger Henrik Larsson enligt Flashscore.

Som den rekordövergång han är hamnar Alexander Isak direkt under press i Liverpool. Larsson tror att sin landsman kommer att utvecklas ytterligare.

– Det är inte upp till mig att ge honom råd. Han har varit en talang sedan han var 15 år gammal. Att spela i Newcastle är inte lätt och han gjorde det fantastiskt bra. Nu är han i Liverpool och det är bara nästa steg.

Som spelare tog Henrik Larsson en Champions League-titel med Barcelona 2006 och har även haft stora framgångar i skotska Celtic.