Henriksson målskytt – slog Markovics Katowice

Cracovia vann med 3–0 mot GKS Katowice.

Då slog Gustav Henriksson till med en fullträff.

Foto: Alamy

Under fredagen ställdes Cracovia mot GKS Katowice i den polska högstaligan.

Då var den förre Elfsborg-spelaren Gustav Henriksson med och bidrog till Cracovias 3–0-seger mot GKS Katowice. Den svenske mittbacken gjorde 2–0-målet.

I Cracovia fanns även svensk-irakiern Amir Al-Ammari med från start.

I GKS Katowice huserar den förre IFK Göteborg-spelaren Eman Markovic. Norrmannen byttes in i den 77:e minuten.