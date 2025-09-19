Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Henriksson målskytt – slog Markovics Katowice

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Cracovia vann med 3–0 mot GKS Katowice.
Då slog Gustav Henriksson till med en fullträff.

Foto: Alamy

Under fredagen ställdes Cracovia mot GKS Katowice i den polska högstaligan.

Då var den förre Elfsborg-spelaren Gustav Henriksson med och bidrog till Cracovias 3–0-seger mot GKS Katowice. Den svenske mittbacken gjorde 2–0-målet.

I Cracovia fanns även svensk-irakiern Amir Al-Ammari med från start.

I GKS Katowice huserar den förre IFK Göteborg-spelaren Eman Markovic. Norrmannen byttes in i den 77:e minuten.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt