Henriksson målskytt – slog Markovics Katowice
Cracovia vann med 3–0 mot GKS Katowice.
Då slog Gustav Henriksson till med en fullträff.
Under fredagen ställdes Cracovia mot GKS Katowice i den polska högstaligan.
Då var den förre Elfsborg-spelaren Gustav Henriksson med och bidrog till Cracovias 3–0-seger mot GKS Katowice. Den svenske mittbacken gjorde 2–0-målet.
I Cracovia fanns även svensk-irakiern Amir Al-Ammari med från start.
I GKS Katowice huserar den förre IFK Göteborg-spelaren Eman Markovic. Norrmannen byttes in i den 77:e minuten.
