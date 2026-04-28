PSG vände – vinnner första semifinalen

PSG vände och vann mot Bayern München.

Det innebär en fördel till returen.

Semifinalen mellan PSG och Bayern München spelas under tisdagskvällen. Lagen ställer upp hyfsat väntat.



Matchinledningen var öppen och chansrik, med spel som böljade fram och tillbaka. Efter drygt en kvart fick Bayern Munich en straff sedan Willian Pacho fällt Luis Díaz.

Från elva meter var Harry Kane säkerheten själv och satte 1–0. PSG:S Chvitja Kvaratschelia slog in 1-1 halvvägs in i den första akten.

PSG fullbordade vändningen i den 33:e minuten när Joao Neves nickade in 2-1 på en hörna. Michael Olise såg till att det stod 2–2 innan paus. 24-åringen tog sig fram centralt in i Paris Saint-Germains straffområde och placerade in bollen bakom Matvey Safonov.

I slutet på första halvlek fick PSG en straff tilldelad. Ousmane Dembele satte straffen och det var 3-2 till PSG.

Tio minuter in i den andra halvleken slog Khvicha Kvaratskhelia till igen och gjorde sitt andra mål i matchen, vilket innebar 4–2 för Paris Saint-Germain.

Kort därefter utökade Ousmane Dembélé ledningen till 5–2 efter ett fint samspel med Désiré Doué.

Bayern Munich tog sig närmare i matchen. Dayot Upamecano var först på en inläggsfrispark och nickade in reduceringen för gästerna.

Med drygt 20 minuter kvar fick Bayern in ytterligare en boll genom Luis Díaz. Målet dömdes först bort för offside, men efter en VAR-granskning ändrades beslutet och reduceringen till 5–4 för Paris Saint-Germain stod fast.

Startelvor:

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembele, Kvaratschelia.

Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane.