The Telegraph: Solanke missar säsongsavslutningen och VM

Nu uppger The Telegraph att han riskerar att missa VM.

Tottenham Hotspur brottas redan med en omfattande skadelista – och nu ser den ut att bli ännu längre.

Dominic Solanke tvingades kliva av i 1–0-segern mot Wolverhampton Wanderers. Tidiga undersökningar pekar på en skada i baksida lår, enligt The Telegraph. Enligt uppgifterna kan anfallaren bli borta i tre till åtta veckor, vilket i värsta fall innebär att säsongen är över.

Skadan kan dessutom få större konsekvenser. Solanke riskerar att missa sommarens VM, efter att ha varit uttagen i Englands trupp i mars, där han spelade mot både Uruguay och Japan.

Samtidigt är läget pressat för Tottenham, som just nu befinner sig på nedflyttningsplats i Premier League.