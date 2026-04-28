The Telegraph: Solanke missar säsongsavslutningen och VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Dominic Solanke tvingades kliva av matchen mot Wolverhampton med skada.
Nu uppger The Telegraph att han riskerar att missa VM.
Tottenham Hotspur brottas redan med en omfattande skadelista – och nu ser den ut att bli ännu längre.
Dominic Solanke tvingades kliva av i 1–0-segern mot Wolverhampton Wanderers. Tidiga undersökningar pekar på en skada i baksida lår, enligt The Telegraph. Enligt uppgifterna kan anfallaren bli borta i tre till åtta veckor, vilket i värsta fall innebär att säsongen är över.
Skadan kan dessutom få större konsekvenser. Solanke riskerar att missa sommarens VM, efter att ha varit uttagen i Englands trupp i mars, där han spelade mot både Uruguay och Japan.
Samtidigt är läget pressat för Tottenham, som just nu befinner sig på nedflyttningsplats i Premier League.
Den här artikeln handlar om: