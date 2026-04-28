Slående siffror – rekordmånga utlänningar i Premier League

Årets Premier League-säsong börjar dra sig mot sitt slut.

Då kan serien vara på väg att slå nytt rekord.

Aldrig någonsin har den engelska högstaligan haft så få engelsmän.

Foto: Bildbyrån

Sedan Premier League bildades i början av 90-talet har kvoten med utländska spelare ökat stadigt. Under ligans första säsong 1992/93 utgjordes en dryg tredjedel av den totala speltiden av icke-engelska spelare.

Idag, 26 år senare, är verkligheten en annan. Den nuvarande Premier League-säsongen kan, med fyra omgångar kvar att spela, slå nytt rekord i antalet utländska spelare i Englands högsta division.

Enligt siffror från Transfermarkt upptas 75,4 procent av den totala speltiden i ligan av spelare från andra länder än England. Det är 3,5 procentenheter mer än det nuvarande rekordet från säsongen 2018/19.

Laget som använt sig av mest av utländska spelare den här säsongen är Sunderland. Hela 95,3 procent av speltiden för nykomlingen har utgjords av spelare med ett annat land än England i sitt pass.

Everton och Newcastle United är de enda lagen i ligan där majoriteten av speltiden upptagits av engelsmän den här säsongen. För Evertons del ligger andelen utländska spelare på 42,7 procent, vilket är klart bäst i ligan.

Engelsmännen James Garner och Jacob Ramsey i matchen mellan Everton och Newcastle i februari. Foto: Bildbyrån

Premier Leagues siffror är även högst bland Europas andra storligor. Italienska Serie A är hack ihäll med 69,3 procent av speltiden allokerade till utländska spelare. Andelen för Bundesliga och Ligue 1 ligger på 61,7 respektive 65,1 procent.

La Liga sticker däremot ut. I Spaniens högsta division har endast 43,5 procent av speltiden tagits upp av utlänningar den gångna säsongen.

Senaste gången Premier League befann sig på samma nivå var säsongen 1996/97, då 44,3 procent av speltiden i ligan upptogs av utlänningar.

Andelen icke-engelska spelare i Premier League sedan 1992/93

2025/26 – 75,4 procent

2024/25 – 71,0

2023/24 – 70,5

2022/23 – 69,1

2021/22 – 68,4

2020/21 – 65,2

2019/20 – 66,8

2018/19 – 71,9

2017/18 – 68,0

2016/17 – 69,1

2015/16 – 71,1

2014/15 – 65,7

2013/14 – 69,0

2012/13 – 69,0

2011/12 – 63,7

2010/11 – 65,1

2009/10 – 66,2

2008/09 – 63,6

2007/08 – 65,1

2006/07 – 61,3

2005/06 – 62,6

2004/05 – 62,3

2003/04 – 63,3

2002/03 – 62,1

2001/02 – 58,6

2000/01 – 55,1

1999/00 – 55,2

1998/99 – 52,5

1997/98 – 48,6

1996/97 – 44,3

1995/96 – 36,5

1994/95 – 33,0

1993/94 – 30,5

1992/93 – 31,1