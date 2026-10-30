Historiskt beslut i La Liga – domarna ska förklara sig i tv

Spanska domare ska börja förklara sina beslut direkt efter matcherna.

Förändringen gäller från La Ligas elfte omgång, som spelas den här veckan.

Domarna får dessutom betalt för att medverka.

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Spanska domare har länge hållit sig borta från strålkastarljuset, men nu blir det ändring. Enligt Cadena Ser ska domarna i La Liga framträda i tv och förklara sina beslut efter matcherna, med början i den elfte omgången.

Förändringen införs gradvis. I varje omgång väljer domarkommittén ut två matcher där domaren ska prata efter slutsignalen. Även domarna i andradivisionen ska ställa upp på intervjuer före och efter utvalda matcher.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan La Liga, det spanska fotbollsförbundet och den spanska domarorganisationen. Syftet är att skapa mer öppenhet och att öka förtroendet för domarna.

Får betalt

Öppenheten är dock inte gratis. La Liga har avsatt 500 000 euro som ersättning till domarna för deras medverkan, ungefär på samma sätt som klubbarna får betalt för att synas i sändningarna.

Det är en del av flera reformer som ska minska kritiken mot domarna i Spanien. Numera går det till exempel att se i förväg vilka domare som sitter i VAR-rummet, och i ett veckoprogram analyseras omdiskuterade beslut.