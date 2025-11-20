Holmberg känslosam efter matchen: ”Bajen har betytt mycket”

Smilla Holmberg kan ha gjort sin sista match i Hammarby.

Efter att ha blivit utbytt blev hon känslosam.

– Bajen och allt runt om kring har betytt mycket, både den här säsongen, men också hela mitt liv, säger Holmberg efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann åttondelsfinalen mot Ajax. Då fick Smilla Holmberg göra mål i matchen som kan bli hennes sista i grönvitt. När hon blev utbytt rann tårar längst kinderna.

– Att spela den här matchen betyder allt. Att få göra det i Bajen är något alldeles extra. Så det är nog fortfarande lite känslosamt. Bajen och allt runt om kring har betytt mycket, både den här säsongen, men också hela mitt liv.

Du gick fram till klacken och drog igång ”när jag växte upp”. Vad betydde den ramsan?

– Den beskriver mig också hur jag har gått stegen i Hammarby och att jag alltid varit en bajare och gått hela vägen. Så den ligger mig varm om hjärtat.

Det var en påtagligt känslosam Smilla Holmberg efter matchen, men ändå lite stolthet över säsongen.

– Det är lite känslosamt. Man vet ju att bara just nu vet man att Boye inte kommer vara kvar och Martin kommer inte vara kvar. Så att känslosamt att ha haft en så fin säsong ändå om man kollar över alla matcher. Så att känslosamt att vi inte kommer vara samma grupp igen men också fira att vi faktiskt är stolta över det vi har gjort den här säsongen, avslutar Holmberg.

Holmbergs kontrakt med Hammarby sträcker sig över 2026.