Holmberg och Lundqvist gjorde debut i WSL

Smilla Holmberg och Hanna Lundkvist fick båda göra sina första minuter i engelska ligan under lördagen.

Detta när Arsenal och Manchester United drabbade samman på Emirates Stadium.



Det var gott om svenska inslag när Arsenal tog emot Manchester United i ett prestigefyllt möte i Women’s Super League. I bortalaget startade Fridolina Rolfö, Julia Zigiotti Olme och Anna Sandberg, medan nyförvärvet Hanna Lundkvist inledde matchen på bänken.

I den 71:a minuten kom dock Lundkvists efterlängtade ligadebut, då hon byttes in och gjorde sina första minuter i Manchester United-tröjan i WSL.

Även Arsenal fick in svenska krafter från bänken. Stina Blackstenius och Smilla Holmberg hoppade båda in, där Holmberg nyligen anslutit från Hammarby. 19-åringen ersatte Emily Fox i den 83:e minuten och gjorde därmed sin debut i den engelska högstaligan.

Holmberg visade snabbt prov på sin offensiva kvalité på högerkanten och slog flera inlägg som skapade oreda i Manchester Uniteds straffområde. På stopptid var ett svenskt samarbete nära att ge utdelning, men Stina Blackstenius missade avslutet efter en passning från Holmberg.

Matchen slutade mållös trots flera chanser, främst för Arsenal. Manchester United lyckades hålla nollan trots att laget spelade med tio spelare i cirka 25 minuter efter att Jayde Riviere visats ut.