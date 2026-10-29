Hotade Di María med grishuvud – döms till fängelse

En argentinsk fotbollssupporter har dömts till sju och ett halvt års fängelse.

Han låg bakom flera hot mot Ángel Di María och hans familj.

Syftet var att stoppa VM-hjälten från att återvända till sin moderklubb.

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Enligt den argentinska domstolen har en 45-årig supporter till Newell’s Old Boys organiserat en rad hot mot Ángel Di María och hans familj. Nu döms han till sju och ett halvt års fängelse.

Det sköts bland annat skott mot Di Marías hus, och ett grishuvud med en kula placerades utanför en mäklarfirma som ägs av hans syster. Även hans dotter hotades.

Genom hoten ville supportern skrämma Di María från att återvända till sin moderklubb Rosario Central, som är Newell’s lokalrival. Tidigare har en 25-årig kvinna dömts till tre och ett halvt års fängelse i samma fall.

Hoten fick dock inte Di María att ändra sig. 2025 lämnade han Benfica för Rosario Central.