Hrgota bakom tung seger för Fürth

Branimir Hrgota nätade för sitt Greuter Fürth.

Detta när Bielefeld besegrades med 2–1.

Foto: Alamy

Branimir Hrgota har varit en viktig spelare i sitt Greuter Fürth i Bundesliga 2. Under fredagen klev svensken fram och noterades för en fullträff mot Bielefeld.

Redan efter fyra minuter satte Hrgota 1–0. Efter att motståndarna kvitterat lyckades Fürth till slut vinna matchen. Tre viktiga poäng för laget som är inblandat i bottenstriden i den tyska andraligan.

Hrgota noteras för tre mål och sex assist på 23 ligamatcher den här säsongen.