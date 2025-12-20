Hugo Larsson målskytt – säsongens första mål
Hamburger tog emot Eintracht Frankfurt.
Då slog Hugo Larsson till med säsongens första mål.
Hamburger tog emot Eintracht Frankfurt under lördagen. Då slog hemmalaget till först genom Albert Sambi Lokonga som gjorde mål i den 19.e minuten.
Men den ledningen höll sig inte länge. I den 26:e minuten slog Hugo Larsson till första målet för denna säsong. Larsson mötte ett inspel i straffområdet och satte bollen i nät. Målet innebar också att Larsson blev poängräddare då 1–1 blev slutresultatet.
Larsson blev sedermera utbytt i den 71:a minuten.
