Hugo Larsson målskytt – säsongens första mål

Hamburger tog emot Eintracht Frankfurt.

Då slog Hugo Larsson till med säsongens första mål.

Foto: Bildbyrån

Hamburger tog emot Eintracht Frankfurt under lördagen. Då slog hemmalaget till först genom Albert Sambi Lokonga som gjorde mål i den 19.e minuten.

Men den ledningen höll sig inte länge. I den 26:e minuten slog Hugo Larsson till första målet för denna säsong. Larsson mötte ett inspel i straffområdet och satte bollen i nät. Målet innebar också att Larsson blev poängräddare då 1–1 blev slutresultatet.

Larsson blev sedermera utbytt i den 71:a minuten.