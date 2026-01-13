Hugo Larsson sjuk – missar ligamatch

Hugo Larsson har åkt på en sjukdom.

Svensken missar Eintracht Frankfurts match mot Stuttgart.

Foto: Alamy

Eintracht Frankfurt får klara sig utan Hugo Larsson. Den svenske mittfältaren är sjuk inför tisdagens Bundesliga-match mot Stuttgart. Det meddelar klubben.

Inför matchen är den tidigare Djurgården-försvararen Keita Kosugi med på bänken. Den förre BP-talangen Love Arrhov är inte uttagen till matchen.

Eintracht Frankfurt ligger sjua i Bundesliga inför Stuttgart-matchen.