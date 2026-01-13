Hugo Larsson sjuk – missar ligamatch
Hugo Larsson har åkt på en sjukdom.
Svensken missar Eintracht Frankfurts match mot Stuttgart.
Eintracht Frankfurt får klara sig utan Hugo Larsson. Den svenske mittfältaren är sjuk inför tisdagens Bundesliga-match mot Stuttgart. Det meddelar klubben.
Inför matchen är den tidigare Djurgården-försvararen Keita Kosugi med på bänken. Den förre BP-talangen Love Arrhov är inte uttagen till matchen.
Eintracht Frankfurt ligger sjua i Bundesliga inför Stuttgart-matchen.
