Hugo Larsson sjuk – saknas i truppen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hugo Larsson saknas inför Eintracht Frankfurts match mot Bayer Leverkusen.
Svensken har drabbats av infektion i magen.
Inför Eintracht Frankfurts match mot Bayer Leverkusen saknades Hugo Larsson helt i Frankfurts trupp. Inför avspark kommunicerade klubben följande:
”Hugo Larsson är frånvarande (i matchtruppen) på grund av en magtarminfektion. Krya på dig!”
Status på den svenska landslagsmannen framgår inte i klubbens meddelande. En maginfektion kan gå över efter några dagar men kan också leda till långvariga problem
Hugo Larsson startade båda matcherna för Sverige i VM-kvalet. Nästa landskamp fö det Sverige spelas den 10 oktober hemma mot Schweiz.
Den här artikeln handlar om: