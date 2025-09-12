Hugo Larsson sjuk – saknas i truppen

Hugo Larsson saknas inför Eintracht Frankfurts match mot Bayer Leverkusen.

Svensken har drabbats av infektion i magen.

Foto: Bildbyrån

Inför Eintracht Frankfurts match mot Bayer Leverkusen saknades Hugo Larsson helt i Frankfurts trupp. Inför avspark kommunicerade klubben följande:

”Hugo Larsson är frånvarande (i matchtruppen) på grund av en magtarminfektion. Krya på dig!”

Status på den svenska landslagsmannen framgår inte i klubbens meddelande. En maginfektion kan gå över efter några dagar men kan också leda till långvariga problem

Hugo Larsson startade båda matcherna för Sverige i VM-kvalet. Nästa landskamp fö det Sverige spelas den 10 oktober hemma mot Schweiz.