Simon Erikssons lycka efter succén: ”Obeskrivligt”

Simon Eriksson har tillsammans med Racing Santander säkrat uppflyttning till La Liga.

FotbollDirekt har pratat med den svenske succémålvakten om hans succétid i Spanien.

– Det är verkligen på liv och död, säger 20-åringen.

Foto: Alamy

Racing Santander är klara för spel i La Liga. Detta efter att ha vunnit en dramatisk upplaga av den spanska andraligan. Bland spelarna i laget som tagit klivet upp finns svenske Simon Eriksson med. Den 20-årige målvakten anslöt från IF Elfsborg inför våren.

Han blir den tredje svenska målvakten hittills att spela i den spanska högstadivisionen.

– Det är lite obeskrivligt nästan. Det har varit några långa dagar nu men det känns helt otroligt faktiskt, säger Simon Eriksson till FotbollDirekt.

Det var efter en övertygande seger mot Real Valladolid som Racing Santander, med Eriksson mellan stolparna, säkrade uppflyttning. Matchen slutade 4–1 och en återkomst efter 14 tuffa år var ett faktum.

– När de stormade planen vid slutsignal, alla fans bara grät. Jag snackade med kaptenen efter matchen, han har varit i klubben i 18 år, de har varit i skiten i 14 år och nu när de är tillbaka är han äntligen lycklig. Man märker verkligen hur mycket det betyder för människorna, säger han och fortsätter.

– Det är klart det är en stolthet. Det har varit en sjukt rolig resa att vara med om.

Hur firade ni i laget uppflyttningen?

– Det har varit så mycket som har hänt, man har knappt kunnat ta in allt. Det är fortfarande inte över. Nu ska vi göra lite grejer med laget och tas emot av kommunen, tror jag. Det håller på några dagar till och sedan ska vi till Ibiza efter säsongen. Vi har gjort väldigt mycket och det är inte över än.

Det känns som en bra plats att fira en sådan triumf på.

– Jag drog hem vid typ fem på morgonen efter vinsten och då tror jag att jag var tidigast att lämna festen. Det var så svårt att sova och då såg jag att någon gick hem vid nio på morgonen.

Foto: Alamy

Föredrar den spanska värmen

Eriksson har tidigare spelat i klubbar som Dalkurd och FC Stockholm. Flytten till norra Spanien blev det första utlandäventyret – och han trivdes direkt.

– Förvånansvärt bra faktiskt. Det var riktigt bra, alla i laget är supersnälla. Spanien har en ganska familjär kultur. När vi har lediga dagar är vi och gör grejer med hela laget, där vi äter luncher tillsammans, någon lagar mat. Alla är jättesociala så det har varit riktigt lätt. Jag tycker det har varit jättelätt att komma in i laget. Det är lite skillnad kulturmässigt och hur allt funkar och så men det har jag fått så bra hjälp med så allt har varit toklungt.

– Sedan finns det lite svårigheter med språket och så men det är väl typ bara det. Alla genomgångar är på spanska, målvaktstränaren kan ingen engelska så våra videogenomgångar efter matcherna blir extremt intressanta. Det blir mycket kroppsspråk.

Hur är livet i Santander, jämfört med Borås och Stockholm?

– Jag älskar det. Man blir bara gladare som människa. Bara att kunna gå på promenader i staden och du får mer sol, du kan äta god mat. Alla är jättetrevliga. Det är mycket mer socialt så för mig är det väldigt nice. Jag gillar det väldigt mycket.

Du föredrar den spanska värmen före den svenska kylan?

– Den har också sin charm, men lite så är det väl. Det är lite skönare att träna i spansk temperatur.

”Det är verkligen på liv och död”

Eriksson förklarar att en stor skillnad från Sverige och allsvenskan är hur stor passionen är för klubben och hur långt supporterskapet sträcker sig i generationer.

– Det är verkligen på liv och död, folket är riktigt engagerade i fotbollen. Man märker att det är väldigt viktigt för folk och att de verkligen bryr sig, säger 20-åringen och lyfter ett exempel:

– När vi har vissa stora matcher samlas vi på träningsanläggningen innan och tar bussen till arenan. Då är det alltid supportrar som bildar en mottagning. Nu i de senaste matcherna, som har varit så viktiga, var det typ tio tusen personer som tog emot med bengaler och bankade på bussen innan vi kom fram. Då sa vi i laget att vi har redan vunnit det här. Vi kommer inte kunna torska.

Foto: Alamy

Simon Eriksson har inte alltid varit den givna målvakten i Racing Santander. Det dröjde till den 12 april mot Almeira när svensken fick chansen från start. Något FotbollDirekt kunde avslöja då. Den förre Elfsborg-keepern tog vara på förtroendet och har sedan dess spelat samtliga matcher där Santander inte har förlorat en match.

– I ärlighetens namn har jag haft det ganska lätt för mig. Det har varit ganska lugna matcher där laget har spelat bra, men det är såklart skitskönt att vi har vunnit och tagit de poängen som vi gjort. Det är ju egentligen det viktigaste, så länge man fortsätter vinna och tar poäng kommer man få fortsätta lira. Det är skönt att vi lyckats vinna de här matcherna och nu säkrat det.

Du känner att du har förtroendet att fortsätta?

– Det tror jag ändå, tränaren gillar mig. Jag tror ändå att de har stort förtroende för mig. Sedan ska man också prestera.

Nästa säsong väntar som sagt spel i La Liga. Eriksson berättar om hur han tror det kommer att kännas att möta några av de största spelarna i världen.

– Jag tror det kommer vara svårt att inte bli starstrucked, om man säger så. När man ser de här stora stjärnorna som Mbappé och Lamine Yamal , jag tror det kommer bli svårt att inte se upp till dem, om du förstår vad jag menar. Det kommer att kännas helt sinnessjukt. Det hade varit en jävligt stor upplevelse att få spela mot dem, säger Eriksson och avslutar:

– Jag tror att man kan tänka lite hur det kommer att vara. Men man kan inte förbereda sig hur det egentligen kommer att kännas. Känslan att gå där är nog ganska mycket större än man kan ana. Det kommer att vara riktigt coolt faktiskt.

Det återstår två matcher för uppflyttningsklara Racing Santander i Segundan. Härnäst ställs laget mot Malaga på söndag och sedan mot Cadiz den 31 maj.



