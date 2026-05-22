Hellbergs blixt-visit: ”Drack öl och skrek på domaren”

Det var finbesök på 3Arena i söndags.

Kim Hellberg, tränare för Middlesbrough, var på plats med sin son.

– Jag drack öl, tittade på matchen och skrek på domaren, säger han.

The Championship-laget Middlesbroughs vara eller icke vara i finalen i kvalet till Premier League var osäkert efter det omtalade ”Spygate”. I stället för att vänta på att det slutgiltiga beskedet om huruvida Southampton, som åkt fast för att spiondera på Middlesbroughs träning inför semifinalen, skulle få behålla sin finalplats mot Hull City tog den svenska ”Boro”-tränaren Kim Hellberg sitt pick och pack och försvann.

Den 38-åriga tränaren stack över till Sverige för att han ”behövde göra något”.

– Under helgen behövde jag göra något. Vi väntade bara på ett beslut och jag kunde inte gå in för att förbereda match. Så jag tog min son till Sverige. Det var väldigt fint för mig, säger Hellberg på en presskonferens under torsdagen.

Sågs på Hammarby-matchen

Så, vad gjorde Kim Hellberg i Sverige. Han gick för att se sitt tidigare lag Hammarby hemmaslå Malmö FF med 4–1. Efter matchen dök 38-åringen upp i TV4:s sändning och bytte några snabba ord med studion.

– Jag drack öl, tittade på matchen och skrek på domaren från läktaren. Det ger lite perspektiv, säger han.

Middlesbrough ställs mot Hull City i finalen i kvalet till Premier League. Matchen startar klockan 16:30 i morgon, lördag.