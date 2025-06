Hur Viktor Gyökeres blev Europas mest fruktade anfallare

Han tillbringade nästan nio år i Europas andraligor, sedan blev han hela världens mest fruktade anfallare.

Det här är historien om hur hårt arbete och engagemang kan leda till guldbollar och beröm, historien om en liten kille från Gröndals resa från ingenting till allt. Det här är historien om Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres är en av Europas hetaste fotbollsspelare. Efter två succésäsonger i Sporting i Portugal, där den 27-årige anfallaren har öst in totalt 97 mål och 28 assist på 102 matcher, har svensken blivit en av transfermarknadens mest eftertraktade anfallare. Det har rapporterats finnas intresse från i stort sett alla europeiska toppklubbar, men under den senaste tiden har allt mer pekat mot att det blir en flytt till Premier League i sommarens transferfönster.

Men Gyökeres fotbollsliv har varit allt ifrån en kometkarriär. Anfallaren har kämpat, han har krigat, och han har bevisat att alla som någon gång har tvivlat har haft fel. För att förstå hur Viktor Gyökeres har blivit Europas mest fruktade anfallare måste vi gå tillbaka till början.

Genombrottet

Viktor Einar Gyökeres föddes år 1998 och växte upp Gröndal i Stockholms södra förorter. Som femåring började den unge anfallaren sin fotbollskarriär i den lokala klubben IFK Aspudden-Tellus under träning av pappa Stefan Gyökeres. I gräsrotsföreningen i södra Stockholm gjorde Gyökeres snabbt ett namn för sig, och ryktet om en stor, stark och snabb anfallare i Aspudden-Tellus började sprida sig som en löpeld genom 08-fotbollen. År 2012 hade den då 14-årige strikern dragit till sig intresse från en av norra Europas största fotbollsföreningar; IF Brommapojkarna.

Viktor Gyökeres fick chansen att träna med BP och hans önskan att flytta till den beryktade akademin, som hade fostrat flertalet stora fotbollsprofiler och landslagsspelare, var tydlig.

Pappa Stefan ville annorlunda.

Gyökeres iklädd moderklubben IFK Aspudden-Tellus-tröja. Foto: Bildbyrån.

Under Stefan Gyökeres ledning blev Viktor kvar i Aspudden-Tellus i ytterligare ett år, men strax innan anfallaren fyllde 15 bar flyttlasset till västerorten Bromma och BP. Där fick Viktor Gyökeres träna och spela med några av landets bästa 15-åringar, och han syntes till i SVT:s dokumentärserie från 2013, Fotbollsfabriken, som följde BP:s 98-kull. I BP delade anfallaren omklädningsrum med årsbarn som Felix Beijmo, Amadeus Sögaard, Thomas Isherwood och Hjalmar Ekdal, som alla har fått en framgångsrik fotbollskarriär. Ingen av dessa kan dock mäta sig med den reslige anfallaren från Gröndal, men mer om det senare.

– Han var aldrig en superstjärna som Dejan Kulusevski. Men han gjorde mål. Det är allt, sa BP-scouten David Eklund i en intervju med BBC 2024.

Efter några år i BP:s ungdomsled kom A-lagsdebuten under sommaren 2015. Den 8 augusti 2015, i den 85:e minuten av superettan-matchen mot Östersunds FK, kallade BP-tränaren Magni Fannberg (som i dag är sportchef i IFK Norrköping) på Viktor Gyökeres, och den då 16-årige anfallaren fick göra debut för Brommapojkarnas herrlag.

Bara några dagar senare fick han chansen från start mot Sylvia i kvalspelet till svenska cupen. Då tackade han tränaren Fannberg för förtroendet och smällde in dubbla kassar i 3–0-segern.

Det stora genombrottet i BP-tröjan skulle dock dröja ytterligare lite tid. Under säsongen 2016 började Viktor Gyökeres etablera sig som en startspelare i Brommapojkarnas A-lag och svarade för sju mål på 19 matcher när BP säkrade uppflyttning till superettan.

Väl där var det dags för succé.

Gyökeres efter 3–1-målet mot Gais 2017. Foto: Bildbyrån.

Säsongen 2017 började på bästa tänkbara sätt när BP tog sig hela vägen till semifinal i svenska cupen. Gyökeres sänkte allsvenska IF Elfsborg med ett mål i 2–1-segern i kvarten, men i semifinalen tog det stopp mot IFK Norrköping. Resultatet var ett enormt framsteg för BP som klubb, och den framtida storstjärnan hade för första gången fått bevisa sig på den största scenen inom svensk fotboll. Året fortsatte som det hade börjat, och 2017 innebar ytterligare en serievinst för BP under tränare Olof Mellberg. Gyökeres 13 mål och åtta assist på 29 matcher bar klubben till andra raka uppflyttningen, men redan innan dess hade succén i superettan fått internationella klubbar att höja på ögonbrynen.

Under sommaren 2017 meddelade BP att Viktor Gyökeres köps loss av Premier League-nykomlingen Brighton & Hove Albion. Anfallaren fick dock stanna på Grimsta över säsongen, och först efter genombrottåret 2017 skulle han lämna för England.

– Jag är glad över att få den här möjligheten och ska göra mitt bästa, sa anfallaren på Brommapojkarnas kanaler.

Flytten och lånekarusellen

Viktor Gyökeres anslöt officiellt till Brighton, under den tidigare spelaren Chris Hughton, den 1 januari 2018. Han kom till en klubb som var mitt uppe i att hålla sig kvar i Premier League efter en historisk uppflyttning. Han kom också till en klubb som höll på att bygga upp ett rykte som en av Europas, och kanske världens, absolut bäst skötta klubbar.

Brighton har under de senaste åren gjort sig känt för att ha den kanske bästa scoutingverksamhet i hela toppfotbollen, med spelare Moisés Caicedo, Marc Cucurella, Ben White och Alexis Mac Allister som alla har tagits upp och sålts vidare för en smärre förmögenhet. Vid det här tillfället hade klubben inte ännu uppnått den status som den har i dag. Inga avundsjuka blickar hade ännu riktats mot södra England och ingen hade ännu funderat över vilka scoutinggenier som egentligen rattar den lilla klubben. Sakta men säkert skulle vi dock förstå att Brighton & Hove Albion inte är en klubb som gör särskilt många misstag. Men det enda snedsteget som “The Seagulls” har gjort skulle visa sig vara ett monstruöst sådant. Den enda spelaren som de släppte ifrån sig, utan att ge honom en enda chans i Premier League, skulle visa sig vara kanske den bästa som någonsin representerat klubben.

Vi tar det från början.

Viktor Gyökeres flytt till Brighton var äntligen ett faktum, men det första klubben gjorde var att skicka ned honom till U23-laget. Under månaderna som följde anfallarens flytt från Brommapojkarna höll anfallaren till i de lägre ungdomsserierna i England, och trots fina prestationer i U23-laget fick han vänta i över ett halvår på sin riktiga chans. I slutet av augusti 2018 fick Gyökeres chansen att starta i 1–0-förlusten mot Southampton i ligacupen, men de som hade trott att detta var starten på en resa upp mot Brightons A-lag fick snabbt tänka om. Den då 20-åriga anfallaren skickades direkt tillbaka till U23-laget, och där blev han kvar under hela säsongen.

I juli 2019 meddelade klubben att Gyökeres lämnade England på lån till den tyska andraligaklubben FC St. Pauli. Svensken fick stort förtroende i Tyskland och lånesejouren blev en lyckad sådan när Gyökeres noterades för sju mål och fyra assist på 26 ligaframträdanden för klubben när St. Pauli nätt och jämnt undvek nedflyttning.

Därefter bar det av tillbaka till England och Brighton.

Svensken spenderade stor tid i Brightons ungdomsverksamhet. Foto: Alamy

Hemma på den engelska sydkusten slog den då 22-årige anfallaren till med sitt första, och enda, mål för Brighton & Hove Albions A-lag i 4–0-segern mot Portsmouth i ligacupen i september 2020. Under tiden i Tyskland hade tränare Hughton ersatts av svenskbekantingen Graham Potter, och den nya tränaren valde att ge flera spelare, som vanligtvis inte var ordinarie i startelvan, chansen i cupmatchen. Vid sidan av Viktor Gyökeres fick bland annat Alexis Mac Allister starta och, precis som svensken, gjorde mittfältaren sitt första mål för Brighton. De två spelarnas öden skulle däremot visa sig ta helt olika vägar, och när den argentinske mittfältaren etablerade sig i Brightons A-lag för att senare lämna för Liverpool i en affär värd drygt en halv miljard kronor, lämnade Gyökeres klubben igen – bara dagar efter att han gjorde sitt första mål.

Denna gång var det dags för en utlåning till Championship-klubben Swansea. Låneavtalet var skrivet över hela säsongen, men tiden i Wales präglades av sjukdom. Mitt i brinnande covid-19-pandemi diagnostiserades anfallaren med viruset och plågades av långsiktiga symtom som höll honom borta från spel under längre perioder, och efter att speltiden i den walesiska klubben uteblivit avbröt Brighton lånet i januari 2021 och Viktor Gyökeres vände hem efter 12 matcher och ett mål för Swansea.

– Han var glad här, men han ville spela mer fotboll och vi önskar honom lycka till, sa tränaren Steve Cooper.

Dagen efter att låneavtalet med Swansea brutits lämnade Viktor Gyökeres Brighton på lån till Coventry City i Championship. Fyra dagar senare gjorde han debut för sin nya klubb när tränare Mark Robins gav honom chansen från start borta mot Reading. Efter inte ens en timme lämnade Gyökeres planen mållös och matchen slutade med en 3–0-förlust för Coventry. Anfallaren hade hunnit fylla 22-år. Han var långt från den urtalang som kom fram i BP och tiden började sakta men säkert springa ifrån Viktor Gyökeres. Snacket gick om talangen som försvann, kraftanfallaren som aldrig fick ut sin potential – sedan tystade Gröndalssonen tvivlarna.

Redan i matchen därpå gjorde han det första av många mål i Coventry-tröjan.

Succén

I tränare Mark Robins hittade Viktor Gyökeres någon som trodde på honom – någon som förstod honom och förstod hur han skulle användas. Det låter kanske märkligt i dag, när vi tänker på 27-åringen som en renodlad målspruta till centertank, men fram till övergången till Coventry City hade tränare haft svårt att hitta en legitim roll för Gyökeres. Under stora delar av hans karriär hade tränare använt honom som en ytter – men i Coventry fick han äntligen spela centralt, där han trivs som bäst. I Coventry hittade Viktor Gyökeres sig själv. Han hittade tillbaka till den där råtalangen som hade öst in mål i BP, den som fick en av världens bästa scoutingverksamheter att värva honom.

Under det första halvåret i Coventry svarade Gyökeres dock enbart för tre mål, varav ett tog klubben upp över nedflyttningsstrecket och räddade kvar Coventry i Championship. Men trots den blygsamma skörden såg Coventry något i den svenske anfallaren – rättare sagt, Mark Robins såg något i honom. Beslutet att köpa loss Gyökeres från Brighton på permanent basis för runt 1 miljon pund (knappt 13 miljoner kronor) skulle visa sig vara ett av de bästa besluten som klubben hade tagit, och allt startade med den tidigare storspelaren Robins.

– För att vara rättvis var det chefen (Mark Robins) som insisterade på att värva honom, har den dåvarande assisterande tränaren Adrian Lee Viveash sagt i en intervju.

Under den första säsongen som permanent Coventry-spelare svarade Viktor Gyökeres för totalt 18 mål och fem assist och bar klubben till en komfortabel mittenplacering i Championship.

– Man kunde se redan från första dagen av försäsongen att han var en annan person. Det var nästan som att tron han fått från att någon köpte honom och satte sitt förtroende till honom, och sa: ”Du kommer att vara vår nummer nio”, gjorde att han började dominera från första dagen, sa Viveash.

Succén i Coventry resulterade i anfallarens första landslagsuttagning. Gyökeres hade förvisso redan gjort framträdanden i den blågula tröjan under januariturnen 2019, men detta var något annat. I oktober 2021 kallade den dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson in Gyökeres för att ersätta självaste Zlatan Ibrahimovic i kvalet till VM 2022. Totalt blev det dock bara fyra minuters speltid med landslaget, men de där minuterna skulle lägga grunden för en självklar plats i Blågult.

Om säsongen 2021/22 hade varit en succé för Gökeres skulle säsongen därpå visa sig ha ännu mer att ge. På totalt 50 matcher för Coventry svarade anfallaren för 22 mål och tolv assist och klubben tog sig hela vägen till ett playoff till Premier League. Där ville ödet annorlunda, och Viktor Gyökeres fick nöja sig med att komma tvåa i skytteligan i Championship. Nu skulle han ladda om för ännu en säsong i den engelska andraligan och äntligen föra upp Coventry till finrummet efter 22 års frånvaro. Eller?

Den 13 juli 2023 meddelade den portugisiska storklubben Sporting att Viktor Gyökeres köps loss från Coventry. Prislappen har rapporterats ha legat på runt 20 miljoner pund (motsvarande drygt 258 miljoner kronor), en värdeökning på 1 900 procent jämfört med det Coventry köpte honom för två år tidigare. Anfallaren nobbade Premier League-klubbar som Everton, Wolverhampton, Crystal Palace och Fulham, och flyttlasset bar av söderut till Portugal. Han anslöt på ett kontrakt fram till sommaren 2028 och det var där som han för första gången fick stifta bekantskap med Sporting-tränaren Ruben Amorim.

Gyökeres kom till ett Sporting på dekis. Storklubben, som är Portugals tredje mest framgångsrika klubb bakom Benfica och Porto, hade bara vunnit den portugisiska ligan en gång på de senaste 21 åren. Under de senaste 15 åren hade Sporting bara gjort fler mål än någon av rivalerna Porto och Benfica vid ett enda tillfälle. Men sedan kom råämnet Viktor Gyökeres – och om det är något som Sporting kan så är det att förvandla råämnen till världsstärnor. Klubben har tidigare varit hem till storspelare som Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Rafael Leão och Bruno Fernandes, och under tränare Ruben Amorim tog den svenske anfallaren sin plats bland de allra bästa.

“Ingen brydde sig förrän jag satte på mig masken”

Under sin första säsong i klubben svarade Gyökeres för hisnande 49 mål och 15 assist. De första fem månaderna i klubben vann han pris som månadens bästa spelare i den portugisiska ligan i samtliga månader, och hans 29 ligamål, åtta mål före tvåan i skytteligan, tog Sporting hela vägen till en efterlängtad ligatitel.

Sakta började ryktet om ett svenskt monster i den portugisiska ligan att spridas genom fotbollsvärlden. Viktor Gyökeres hade bevisat alla fel och den patenterade målgesten, där han flätar ihop fingrarna och använder dem för att maskera sig, hade redan blivit ikonisk. Överallt spreds teorier och rykten om gestens innebörd. Den tidigare lagkamraten i Coventry, Josh Eccles, skämtade om att det var en referens till till Hannibal Lecter, den notoriska kannibalen mest känd från “När lammen tystnar”.

– Hannibal äter människor, och Viktor förstör försvar, sa han.

Men i juni 2024 satte Viktor Gyökeres ett stopp för alla rykten. På sina sociala medier valde han att berätta innebörden bakom gesten.

“Ingen brydde sig förrän jag satte på mig masken”, skrev han och refererade till en replik som berömt yttrades av Bane, Batman-skurken från filmen “The Dark Knight Rises”.

Viktor Gyökeres hade tagit på sig masken. Han hade fått fotbolls-Europa att bry sig. Den efterföljande säsongen överträffade den svenske anfallaren bedriften och gjorde makalösa 54 mål och 13 assist. Han svarade för ett poängsnitt på nästan 1,3 poäng per match, och i ligan låg han bakom över hälften av Sportings gjorda mål. Under kalenderåret 2024 öste han in totalt 60 mål – bäst i hela Europa. Resultatet blev andra raka ligatiteln med Sporting, cuptiteln efter finalen mot ärkerivalen Benfica, och intresse från alla Europas toppklubbar.

Gyökeres gjorde 54 mål för Sporting i förra säsongen. Foto: Bildbyrån

Det är någonstans där som vår historia tar slut. Viktor Gyökeres hade kravlat upp från andradivisioner och petningar till världens topp. Han hade motbevisat tvivlarna, tagit på sig masken och fått människor att bry sig. Ingen kunde längre tvivla på den reslige svenske anfallaren från Stockholmsförorten Gröndal. Ingen kunde förneka hans talang, och ingen kunde hävda att han inte hade förtjänat det han hade fått.