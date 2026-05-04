Hyllar Swedberg efter avgörande assist: ”Ett konstverk”

Williot Swedberg spelade fram till Borja Iglesias i Celta Vigos seger över Elche.

Nu tokhyllas han av sin tränare Claudio Giráldez.

– Passningen han slår i dag är helt galen, säger tränaren till AS.

Williot Swedberg har endast startat drygt hälften av Celta Vigos matcher den här säsongen. Trots det ligger han fyra i lagets interna poängliga.

Mot Elche bidrog han återigen till lagets målproduktion. I den 85:e minuten, en dryg kvart efter att han hoppade in i matchen, serverade svensken bollen till Borja Iglesias som avgjorde matchen genom att sätta 3–1.

Efter slutsignalen fick 22-åringen lovord av sin tränare Claudio Gíraldez.

– Han har gjort väldigt bra matcher från start, men han har också många egenskaper som inhoppare. Passningen han slår i dag är helt galen, ett konstverk. Han gör det med en otrolig lugn, säger tränaren till AS.

Gíraldez passar även på att jämföra 22-åringen med en turist.

– Om man ser honom inför matcherna – i jacka och shorts – ser han ut som en turist som bara går förbi. Ju kallare han ser ut, desto bättre spelare är han, menar Gíraldez.

Williot Swedberg har gjort totalt nio mål och sex assist i alla tävlingar den här säsongen för Celta Vigo.