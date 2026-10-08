Hyllningen efter avskedet: Ronaldos fina ord till Messi

Lionel Messi har spelat sin sista landskamp för Argentina.

Efter det känslosamma avskedet klev Cristiano Ronaldo fram med en hyllning.

– Jag har den största respekt för vad du har åstadkommit, skriver portugisen.

Foto: Bildbyrån

Natten till onsdagen gjorde Lionel Messi sin sista framträdande i den argentinska landslagströjan i matchen mot Benin. 37-åringen avslutade med ett mål från straffpunkten och två målgivande passningar, innan han tackades av inför drygt 85 000 åskådare på Estadio Monumental i Buenos Aires.

Efter matchen lade Messi ut ett känslosamt avskedsinlägg på Instagram där han bekräftade sin avgång från landslagsfotbollen efter en karriär som bland annat innefattat VM-guldet 2022 och två Copa América-titlar.

”I går var min sista match och jag saknar redan att bära den blåvita tröjan. Men jag vet att jag tar rätt beslut”, skrev Messi på Instagram.

Ronaldo klev fram i kommentarsfältet

Inlägget väckte enorm respons från fotbollsvärlden, men det var en kommentar som stack ut lite extra. Cristiano Ronaldo, Messis främsta ”rival” under nästan två decennier, valde att hylla argentinaren offentligt.

”Leo, efter så många år av att försvara ditt land har du skrivit historia som kommer att vara för evigt. Jag har den största respekt för vad du har åstadkommit med Argentina. En kram”, skrev Ronaldo under inlägget.

Samtidigt stormar det kring Ronaldo i det portugisiska landslaget. Superstjärnan lämnade nyligen samlingen i förtid efter en konflikt med förbundskaptenen Jorge Jesus, som bänkat 41-åringen i Uefa Nations League.