Hyllningen: ”Hans mentalitet är fantastisk”

Marcus Rashford har tappat sin startplats i Barcelona.

Trots det hyllas han av tränaren Hansi Flick.

– Hans mentalitet är fantastisk, säger han enligt Football Espana.

Foto: Alamy

Den 28-åriga engelsmannen Marcus Rashford lämnade Manchester United för Barcelona efter att ha tillbringat i stort sett hela karriären i ”The Red Devils”. Denna säsong har yttern befunnit sig på lån i ”Barça” och Rashford fick en flygande start i Katalonien.

Sedan dess har Barcelona-stjärnan Raphinha tagit sig tillbaka från sin skada och Marcus Rashford har fått se sig själv på bänken i de senaste matcherna. Men det är inte ett problem, berättare tränaren Hansi Flick.

– När han är på bänken visar det att vi har ett bra lag. Det jag kan säga är att han är en absolut professionell spelare, hans attityd, hans mentalitet är fantastisk, säger tysken enligt Football Espana.

Foto: Alamy

– I början behövde han anpassa sig lite, men nu är han på sin bästa nivå. Jag pratar med spelarna när de inte spelar, för att förklara varför. Och han sa till mig, mister, han sa chef, i England säger de chef, ”du behöver inte berätta detta för mig. Det handlar bara om laget, vi måste vinna tre poäng, inget annat är viktigt.” Det är rätt attityd, hans mentalitet, och jag är verkligen glad att han är här, fortsätter Flick.

Hittills har det blivit sex mål och elva assist på 21 framträdanden för Barcelona.