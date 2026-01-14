Maximilian Ibrahimović, 19, går i pappa Zlatans fotspår.

Tidigare under onsdagen presenterades talangen för Ajax.

– Ibrahimović är bara ett namn. Jag är Maximilian, säger han.

Foto: Alamy / Ajax

Det var tidigare under onsdagen som den nederländska storklubben Ajax meddelade att Maximilian Ibrahimović, son till den svenske landslagsikonen Zlatan Ibrahimović, lånas in från Milan. I lånet ingår också en köpoption som Ajax kan använda sig av för att göra övergången permanent. Enligt nederländska De Telegraaf ligger köpoptionen på 3,5 miljoner euro (motsvarande omkring 37,5 miljoner kronor).

Pappa Zlatan spenderade tre år i den nederländska storklubben, mellan 2001 och 2004, innan han lämnade för Juventus och inledde sin stora europeiska karriär. Totalt gjorde Zlatan Ibrahimović 48 mål och 17 assist på 110 matcher för Ajax och vann den nederländska ligan två gånger (2001/02 och 2003/04).

– Det är trevligt att min pappa också spelade för Ajax. Jag är glad att jag får möjligheten att fortsätta utveckla mig här också, säger sonen Maximilian i en intervju på Ajaxs hemsida innan han fortsätter:

Zlatan Ibrahimović, 2002. Foto: Alamy

– Jag är här för att göra min egen grej. Och jag ser verkligen fram emot det. Ibrahimović är bara ett namn. Jag är Maximilian. Vi är båda väldigt olika.

Låneavtalet med Milan är skrivet fram till sommaren.