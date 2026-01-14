Ibrahimovic klar för Ajax: ”Vill skriva min egen historia”

Maximilian Ibrahimovic fortsätter gå i pappa Zlatans fotspår.

Efter spel i Milan står det nu klart att han fortsätter i Ajax på lån med köpoption.

– Jag vill skriva min egen historia, säger han till den nederländska klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Zlatan Ibrahimovic inledde sin utlandskarriär i Ajax efter rekordförsäljningen från Malmö FF 2001.

Nu är det sonen Maximilian Ibrahimovics tur att skriva på för Ajax.

19-åringen lånas ut från Milan, italienska bjässen som pappa Zlatan själv representerade som spelade under två sejourer, fram till sommaren. Därefter har Ajax en köpoption på ytterforwarden.

Men trots att Maximilian uppenbarligen går i sin pappas fotspår vill han inte jämföras allt för mycket med forne världsstjärnan.

– Jag är min egen person och min egen spelare och jag vill skriva min egen historia. Jag är här för att göra min egen grej, säger han till Ajax egna hemsida.

Till en början kommer 19-åringen att tillhöra Ajax U23-lag men träna med A-laget. Att han skrivit på för den nederländska storklubben uppmuntras av Zlatan Ibrahimovic.

– Han (Zlatan) sa att Ajax är en fantastisk klubb och att Amsterdam är en fantastisk stad. Han sa bara bra saker. Jag tror att min pappa är glad för min skull, säger Maximilian Ibrahimovic.