Ikonens besked: Pedro slutar med fotbollen

En av fotbollsvärldens mest meriterade spelare tackar för sig.

Den spanske världsstjärnan Pedro meddelar nu officiellt att han lägger skorna på hyllan och avslutar sin professionella karriär.

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Efter en fantastisk och lång karriär på den absoluta toppnivån är det över. Den spanske yttermittfältaren Pedro har officiellt meddelat att han avslutar sin fotbollskarriär.

– Jag känner att det är dags, jag går härifrån stolt över att ha levt min dröm och över alla de personer som stått vid min sida för att göra den till verklighet. Tack fotboll för att du gjort mig så lycklig, skriver Pedro på sina sociala medier.

39-åringen har en av de mest imponerande merittroféerna i fotbollshistorien. Genom åren har spanjoren vunnit allt som går att vinna på både klubblags- och landslagsnivå.

Karriärens absoluta höjdpunkter kom under åren i Barcelona, där han var en starkt bidragande orsak till klubbens glansdagar med flera La Liga-titlar, Spanska cupen-guld och Champions League-troféer. Framgångarna fortsatte sedan i England och Chelsea, där han bland annat bärgade Premier League, FA-cupen och Europa League.

Även med det spanska landslaget nådde han den absoluta toppen då han var med och vann både VM-guld 2010 och EM-guld 2012. Nu stänger en av sportens mest dekorerade spelare kapitlet för gott