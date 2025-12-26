Ingelsson målskytt på Boxing Day – för andra året i rad

Svante Ingelsson har gjort mål under Boxing Day – för andra året i rad.

Denna gång gjorde han 1-0-målet mot Hull City.

Det är hans andra fullträff i Sheffield Wednesday.

Foto: Alamy

Under fredagen, vilket går under namnet ”Boxing Day” i England, spelas det klart färre matcher i Premier League jämfört med hur det vanligtvis är.

Däremot är samtliga lag i serien under, Championship, igång och spelar sin 23:e match för säsongen.

En av dessa är matchen mellan Sheffield Wednesday och Hull City, där svenske Svante Ingelsson spelar från start i hemmalaget.

Han skulle också ta ledningen för ”The Owls” i den första halvleken. Det var den förre Kalmar FF-spelarens första mål på exakt ett år. Det senaste kom alltså även det på juldagen, då hans Sheffield Wednesday mötte Middlesbrough. De två fullträffarna är även de enda Ingelsson har gjort under sin tid i England på 57 matcher.

Matchen slutade 2-2.