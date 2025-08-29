Ingen Alexander-Arnold i Englands VM-kvaltrupp

Trent Alexander-Arnold bänkades av Xabi Alonso den gångna helgen.

Nu har Real Madrid-stjärnan lämnats utanför Thomas Tuchels landslagstrupp.

Trent Alexander-Arnold valde efter förra säsongen att lämna Liverpool för Real Madrid.

Den engelske ytterbacken fick La Liga-debutera och starta i premiären mot Osasuna, men den gångna helgen fick han inleda på bänken mot Real Oviedo.

Nu kommer nästa bakslag för engelsmannen.

Thomas Tuchel har idag tagit ut sin landslagstrupp inför kommande landslagssamling och Trent Alexander-Arnold finns inte med.

Tysken har istället valt Reece James, Valentino Livramento och Djed Spence.