Ingen guldsko för Gyökeres – efter Mbappés show

Viktor Gyökeres hade vunnit den europeiska guldskon om Kylian Mbappé gick mållös mot Real Sociedad.

Istället gjorde fransmannen matchens båda mål för sitt Real Madrid och ser istället ut att själv få motta priset.

39 mål på 33 ligamatcher. Det blev Viktor Gyökeres facit i den portugisiska ligan, vilket innebär att han för andra året i rad tar hem skytteligan i Liga Portugal med en förkrossande marginal.



Som om det inte var nog har han fått lyfta sin andra raka ligatitel och kan även bli inhemsk dubbelmästare om hans Sporting besegrar Benfica i morgondagens cupfinal.



Det var inte bara i Portugal som Viktor Gyökeres slogs om målskytte-titlar. Faktum är att han med en match kvar att spela i England och Spanien, hade ena handen på golden shoe-titeln i Europa. Guldskon, som den heter på svenska, delas ut till den spelare som i Europa har gjort flest mål och spelat in flest poäng i ligaspelet.



Inför lördagens match mellan Real Madrid och Real Sociedad hade Viktor Gyökeres spelat in 58,5 poäng och toppade guldsko-listan. Bakom sig hade han Real Madrids Kylian Mbappé som stod på 29 mål och 58 poäng – samt Liverpools Mohammed Salah som har gjort 28 mål och står på 56 poäng.



Efter att fransmannen gjort matchens båda mål i Real Madrid-segern står det klart att Gyökeres inte kommer att bli den andra svensken någonsin att vinna guldskon. Istället ser den ut att gå till Mbappé – om inte Mohamed Salah öser in mål mot Crystal Palace imorgon, söndag.