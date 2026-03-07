Inter Miami-ägaren avslöjar – så mycket tjänar Lionel Messi

Att Lionel Messi tjänar mycket pengar i Inter Miami är ingen hemlighet.

Nu är hans årslön inte heller det.

– Han är värd varenda cent, säger ägaren Jorge Mas enligt Bloomberg.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2023 som Lionel Messi bytte Paris Saint-Germain mot Inter Miami i MLS.

Där har han bland annat varit med och vunnit titeln i den amerikanska högstaligan – och tjänat mycket pengar.

Enligt tidigare uppgifter från The Athletic har argentinaren en grundlön på 110 miljoner kronor samt en garanterad ersättning på över 180 miljoner kronor som är uppdelat på hela hans kontraktstid.

Där tar dock inte 38-åringens inkomster slut. Lyssnar man till Jorge Mas, som är ägare i Inter Miami, har han även rätt till en procentuell ägandedel i klubben – vilket ökar hans årliga lönespecifikation.

– Anledningen till att jag behöver sponsorer, och att de måste vara i världsklass, är att spelare är dyra, säger Mas enligt Bloomberg och fortsätter:

– Jag betalar Messi – han är värd varenda cent – men det är 70 till 80 miljoner dollar per år. Allt inkluderat, förklarar ägaren.

Således tjänar Lionel Messi mellan 642 miljoner och 735 miljoner kronor per år.

Under sin tid i USA har Messi spelat 90 matcher i vilka han har gjort 79 mål och 44 assist.