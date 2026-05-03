Inter säkrade Serie A-titeln – hemma på San Siro

Inter är italienska mästare.

Detta efter att ha besegrat Parma med 2–0.

Under söndagen ställdes Inter hemma mot Parma i Serie A. Allt som krävdes för att Inter skulle bli ligamästare var ett kryss.

Hemmalaget tog ledningen i slutet av den första halvleken. Piotr Zielinski spelade fram till Marcus Thuram som satte 1–0.

I den andra halvleken lyckades Inter utöka till 2–0 genom Henrikh Mkhitaryan och mästerskapstiteln var ett faktum. Scudetton blev Milanoklubbens 21:a i historien.

Laget kommer att behöva vänta till efter den sista omgången för att få lyfta pokalen. Trots det firade flera Inter-supportrar på gatorna i Milano.