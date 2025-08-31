Inters missräkning: Föll ihop mot Udinese

Inter såg ut att gå mot seger mot Udinese.

Sedan kollapsade storklubben och förlorade.

Under söndagskvällen ledde den svenske lagkaptenen Jesper Karlström sitt Udinese till en tuff bortamatch mot självaste Inter. Det skulle dock visa sig inte vara en lika svår uppgift som man kanske först hade trott, men vi tar det från början.

Efter bara 17 minuter smällde Denzel Dumfries in ledningsmålet för ”nerazzurri” på San Siro, och Inter såg ut att gå mot en komfortabel söndagskväll. Drygt tio minuter senare tilldömdes Udinese en straff som Keinan Davis förvaltade – och därmed var vändningen i gång.

Sent i den första halvleken fullbordade Arthur Atta vändningen när han sköt in 1–2-målet och frälste sitt Udinese.

Startelvor:

Inter:

Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco – Martínez, Thuram.

Udinese:

Sava – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura – Bayo, Davis.