Uppgifter: Valverde vill stanna trots stort intresse

Federico Valverde har spelat i Real Madrid sedan 2018 – och har inga planer på att lämna.

Detta samtidigt som Manchester City och Paris Saint-Germain är redo att värva mittfältaren.

Det rapporterar spanska AS.

Det var inför säsongen 2018 som Real Madrid valde att värva Federico Valverde, 27, från den uruguayanska klubben Peñarol.

Sedan dess har mittfältaren tagit steget från Madrid-klubbens reservlag hela vägen till A-laget där hans plats på mittfältet är given.

Däremot behöver inte hans framtid i klubben vara det, om man får tro spanska AS.

De skriver nämligen att både Manchester City och Paris Saint-Germain är redo att värva världsstjärnan i det fall att ”Los Blancos” beslutar sig för att sälja honom i sommar.

Vad är då Federico Valverdes inställning till det hela? Han vill stanna i klubben, enligt rapporterna.

Under sin tid i den spanska huvudstadsklubben har Valverde spelat 371 matcher i vilka han har gjort 41 mål och 44 assist.