Ljungskile vände och vann mot decimerat HIF
Helsingborg tappade ledning mot Ljungskile SK.
Matchen slutade 4–1 till nykomlingarna.
Under fredagen ställdes Ljungskile SK mot Helsingborgs IF i superettan.
Det var Skåneklubben som tog ledningen i den första halvleken. Alexander Johansson var påpasslig efter Jakob Voelkerling Persson skott och kunde raka in 1–0.
LSK svarade direkt i början av den andra akten. Filip Ambroz avlossade ett distansskott som hittade in i mål.
Minuter senare blev Helsingborgs Daouda Amadou utvisad efter att ha sparkat högt mot en motståndare. Ljungskile tog vara på det numerära övertaget och i den 60:e minuten gjorde Isaac Shears 2–1.
Med knappa 20 minuter kvar av matchen utökade Lukas Lindholm Corner när han, på volley, satte 3–1 till Ljungskile. I slutet av matchen gjorde Jonathan Liljedahl 4–1, vilket blev slutresultatet.
Segern blev Ljungskiles första i återkomsten till superettan.
