JUST NU: Nottingham Forest körde över Sunderland

Sunderland ställdes mot Nottingham Forest i Premier League.

Det slutade 5–0 till Forest.

Under fredagen tog Sunderland emot Nottingham Forest på Stadium of Light. Gästerna jagade poäng för att utöka avståndet ner till nedflyttningsstrecket.

Det var Forest som skulle få en drömstart på matchen när Sunderlands Noah Sadiki styrde bollen i eget mål. Kort senare utökade Forest efter en jättetabbe av Sunderland-keepern Robin Roefs. Målvakten passade bollen på en motståndare och Chris Wood kunde enkelt sätta 2–0.

Det blev en rejäl islossning för gästerna som i den 34:e minuten senare satte 3–0 och i den 37:e minuten 4–0.

I den andra halvleken reducerade Sunderland men målet dömdes senare bort efter en VAR-granskning.

I slutet av matchen satte Elliot Anderson vilket fastställde slutresultatet till 5–0. Forests seger sätter press på Tottenham Forest och övriga lag i bottenstriden av Premier League.



