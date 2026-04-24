Uppgifter: Ranieri kandidat till att ta över Italien

Det rapporterar sillyjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Claudio Ranieri, 74, har tvingats lämna som rådgivare i Roma och står nu utan något uppdrag.

Enligt transferexperten Nicolo Schira nämns Ranieri som en av kandidaterna till att bli förbundskapten för det italienska landslaget.

Det har tidigare ryktats om att City-tränaren Pep Guardiola även är ett namn på listan.

Italien har ingen förbundskapten sedan Gennaro Gattuso fick sparken efter att ha missat att ta landslaget till VM i sommar.