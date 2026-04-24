Foto: Bildbyrån

Kalldusch för Real Madrid – tappade poäng i slutet

Nilo Ek
Webbredaktör
Real Madrid ställdes mot Real Betis under fredagen.
Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av Betis.

Real Madrid jagar serieledande Barcelona. Under fredagen ställdes Madridklubben mot Real Betis i La Liga. Sedan tidigare saknades Arda Güler och Eder Militao på grund av skada.

Real Madrid fick en drömstart på matchen. Vinicius Junior satte 1–0 efter 17 spelade minuter.

Real Madrid såg länge ut att ta med sig tre poäng men i den 94:e minuten lyckades Hector Bellerin trycka in en boll bakom Andrii Lunin efter en tilltrasslad situation.

En rejäl kalldusch för Real Madrid i jakten på rivalen Barca i toppen av tabellen.

