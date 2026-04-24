Uppgifter: Närmar sig United-exit efter nya samtal

Jadon Sancho, 26, väntas lämna Manchester United i sommar.

Spelaren sägs vara öppen för en flytt till Borussia Dortmund.

Det rapporterar tyska Sky Sport.

Foto: Bildbyrån

Jadon Sancho lånades ut till Aston Villa i somras. Den engelske yttern tillhör Manchester United och sitter på ett utgående kontrakt.

Det har tidigare rapporterats om att Borussia Dortmund visar intresse för 26-åringen och nu uppger tyska Sky att spelaren själv är öppen för en flytt till den tyska klubben.

Sky rapporterar att nya samtal har ägt rum där ekonomiska detaljer har diskuterats och nu är det upp till Borussia Dortmund om de vill satsa på Sancho sommar. Lagets tränaren Niko Kovac uppges vara positiv till värvningen.

Sancho har tidigare spelat i Dortmund och noteras för 158 matcher i klubben.