Ishak har skrivit historia – som klubbens bästa målgörare

Mikael Ishak har gjort mål – två stycken om man ska vara exakt.

Det innebär också att han har skrivit in sig i Lech Poznans historieböcker.

Detta då han tangerade Mirosław Okońskis rekord för flest mål i klubben – någonsin.

90 stycken.



Så många mål har Mikael Ishak gjort för polska Lech Poznan sedan han anslöt till klubben sommaren 2020.



I snart fem år har den svenske anfallaren hållit till i den polska högstaligan och under lördagskvällen gjorde han det han var bäst på. Mål.



För att vara exakt gjorde han två stycken, i Poznans överkörning av Puszcza Niepolomice.



Det innebär att 32-åringen nu har gjort lika många mål i klubben som Mirosław Okoński – och tangerat rekordet som klubbens bästa målgörare i historien.



Under årets säsong har Ishak gjort 21 mål för Lech Poznan – som just nu ligger två poäng bakom serieledande Raków Częstochowa i Ekstraklasa.



Mikeal Ishak byttes ut i den 70:e matchminuten. Således får rekordet som ensamt bäste målgörare vänta.



Matchen mellan Lech Poznan och Puszcza Niepolomice slutade till sist med hela 8-1 för till hemmalaget.

Dzięki 90. bramce dla Kolejorza Mikael Ishak zrównuje się w klubowej klasyfikacji strzelców we wszystkich oficjalnych rozgrywkach z Mirosławem Okońskim. Duma, Kapitanie! https://t.co/cZ1YLjW24X — Lech Poznań (@LechPoznan) May 3, 2025