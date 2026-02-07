Ishak målskytt när Lech Poznan vann

Mikael Ishak visade vägen.

Svensken gjorde matchens enda mål när Lech poznan slog Gornik Zabrze.

Foto: Alamy

Under lördagen ställdes Lech Poznan mot Gornik Zabrze i den polska högstaligan. I Lech Poznan spelar svenskarna Leo Bengtsson, Patrik Wålemark, Alex Douglas och Mikael Ishak.

Bengtsson, Wålemark och Ishak startade under lördagen och den sistnämnde stod för matchens enda fullträff. Den svenske anfallaren satte 1–0 i den tionde minuten vilket innebar seger.

Ishak noteras för 22 mål och sex assist på 31 tävlingsframträdanden den här säsongen i Lech Poznan. Laget ligger sjua i ligan.



