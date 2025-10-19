Ishak och Bengtsson målskyttar för Lech Poznan

Mikael Ishak har gjort över 100 mål för Lech Poznan.

Idag gjorde han ytterligare ett – tillsammans med Leo Bengtsson.

Detta när deras lag spelade lika mot Pogon Szczecin.

Foto: Alamy

Han har spelat i Lech Poznan sedan sommaren 2020 – och vann den polska högstaligan i fjol.

Detta i en säsong där svenske Mikael Ishak, 32, stod för hela 21 fullträffar vilket tog honom till en andraplats i skytteligan och innebar att han blev klubbens mesta utländska målskytt någonsin.

Under årets säsong av Ekstraklasa har den svenske anfallaren gjort sju mål, där det senaste kom under söndagen.

Detta när hans Lech Poznan ställdes mot Pogon Szczecin hemma. Målet gjorde Ishak i den 51:a minuten och innebar kvittering.

I samma match slog även Leo Bengtsson till och tog ledningen för fjolårsmästarna – innan Pogon Szczecin kvitterade till 2-2 på tilläggstid.