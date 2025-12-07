Ishak slog till igen – men bara kryss för Poznan

Mikael Ishak fortsätter att göra mål för Lech Poznan.

Det krävdes dock en sen kvittering för storklubben denna söndag.

Foto: Alamy

Lech Poznan tog sig denna söndag an Cracovia Krakow på bortaplan och det började bra för gästerna. Redan i den 17:e minuten tilldelades man en straff och den satte lagkapten Mikael Ishak dit.

Svensken är nu uppe på tio fullträffar på femton matcher i ligan den här säsongen.

Cracovia kvitterade sedan genom Mikkel Maigaard i slutet av den första halvleken och sedan med lite mer än tio minuter kvar av matchen tog man ledningen genom Mateusz Praszelik.

Lech Poznan skulle dock snabbt komma tillbaka och kvittera genom Ali Gholizadeh som satte dit matchens sista mål i den 81:a minuten.

Poznan har efter dagens match fyra poäng upp till serieledande Gornik Zabrze, dock med en match mindre spelad.