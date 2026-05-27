Uppgifter: Svensken vill lämna efter degraderingen

Wolfsburg har åkt ur Bundesliga.

Nu vill Mattias Svanberg lämna klubben.

Detta enligt mediauppgifter.

I måndags stod det klart att Wolfsburg trillade ur den tyska högstaligan, Bundesliga, efter att ha förlorat kvalmatchen mot Paderborn.

Nu ska alltså den grönvita klubben spela i 2.Bundesliga – för första gången på 29 år.

Frågan är dock om svenske Mattias Svanberg blir kvar i klubben? Lyssnar man till uppgifter från tyska Waz är landslagsmittfältaren en av många spelare som nu ser sig om efter en ny klubb till nästa säsong.

Just Svanberg var också föremål för en flytt redan i vintras – då bland annat Galatasaray sades visa ett stort intresse för 27-åringen. Svenskens avtal med Wolfsburg sträcker sig fram till 2027.

Till sommaren väntar dock spel med Sverige i VM för Svanberg.