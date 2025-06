Italiensk lagändring – domare får samma skydd som polisen

Det har skett en lagändring i Italien.

Från och med nu har en domare samma juridiska skydd som en polis.

Således kan ett överfall mot en domare leda till fängelse.

Det är BBC som, via X, publicerar ett inlägg angående en lagändring i Italien.

Av informationen framgår det att italienska fotbollsdomare nu får ett större skyddsnät och att straffen mot de som ger sig på domare blir högre. Detta efter att regeringen i Italien har klubbat igenom en lagändring efter den senaste tidens överfall mot domare i landet.

Till att börja med skriver BBC att överfall mot domare nu kan leda till fängelse i Italien. Ett sådant straff kan tilldelas den som knuffar, slår eller hotar en domare i samband med en match.

Those who commit acts of violence against match officials in Italy could now be sentenced to time in prison. pic.twitter.com/SxI7OYo4mW

