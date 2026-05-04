Italiensk media: Pisa vill ersätta Hiljemark

Oscar Hiljemark lyckades inte rädda kvar Pisa i Serie A.

Nu vill klubben göra sig av med svensken.

Det uppger Sestasport.

I februari plockades Oscar Hiljemark in till Pisa som ersättare till Alberto Gilardino. Uppdraget var att hålla klubben kvar i Serie A.

Tre månader senare är det tydligt att svensken misslyckats med uppgiften. Pisa har endast samlat på sig fyra poäng sedan Hiljemark tog över och med tre omgångar kvar är klubben redan klar för nedflyttning.

Det är inte heller mycket som talar för att Hiljemark följer med ner i den italienska andradivisionen. Enligt Sestasport är klubben måna om att hitta en ersättare till den tidigare Elfsborgs-tränaren.

Det har tidigare rapporterat om en intern konflikt i klubben kopplad till Hiljemark. För några veckor sedan lämnade sportchefen Davide Vaira sitt uppdrag, enligt uppgifterna till följd av att klubbens ägare Alexander Knaster inte villa sparka Hiljemark.

Enligt Sestasport har Hiljemark haft svårt att hantera omklädningsrummet. Tidningen menar att svensken ofta har ”pekat på lagets brister utan att fullt ut ta ansvar”. Detta har gjort att spelargruppen tappat förtroendet för honom.

Det som tidningen pekar som den känsligaste punkten kopplade till Hiljemarks misslyckande i klubben, har att göra med träningsupplägget.

Sestasport menar att det rört sig om ”få träningspass, flera vilodagar även i avgörande skeden och dubbelpass som i praktiken varit korta kompletteringar”. Enligt tidningen är det ”en nivå som vissa menar är låg även för Serie B”.