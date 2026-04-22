Pisas sportchef lämnar – ville sparka Hiljemark

Oscar Hiljemarks Pisa är nära en nedflyttning till Serie B.

Nu meddelar klubben att sportchefen Davide Vaira lämnar.

Detta efter konflikter gällande svenskens framtid, uppger Sestaporta.

Foto: Bildbyrån

Oscar Hiljemark har endast tagit fyra poäng med Pisa sedan han tog över i februari. Laget ligger just nu sist i Serie A med tio poäng upp till säker mark.

Nu meddelar Pisa att sportchefen Davide Vaira lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Hans roll kommer framöver fyllas av Leonardo Gabbanini.

”Ägare, ledning och hela klubben önskar honom lycka till i den fortsatta karriären och tackar Davide för den professionalitet och passion han visat i de svartblå färgerna från sommaren 2024 fram till uppflyttningen och avancemanget till Serie A efter 34 år”, skriver klubben på sin hemsida.

Sortin är enligt italienska medier en kosekvens av interna oenigheter gällande Hiljemarks vara eller icke vara i klubben.

Sestaporta gör gällande att Vaira ville sparka svensken, samtidigt som ägaren Alexander Knaster ville behålla honom säsongen ut. Konflikten ska enligt uppgifterna varit orsaken till att Viara lämnar klubben.

Pisa har fem matcher på sig att rädda sig kvar i Italiens högsta serie. Här näst väntar Parma på bortaplan.