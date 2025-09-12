Jack Lahne matchhjälte – blev tvåmålsskytt
Austria Lustenau slog Sturm Graz II med 2–1.
Då stod svenske Jack Lahne för dubbla kassar.
Jack Lahnes Austria Lustenau ställdes mot Sturm Graz II i den österrikiska andraligan.
Då stod den förre BP-succén för två mål i vad som blev avgörande när hans lag vann med 2–1.
Det första målet kom i den 32:a minuten och det andra kom bara minuten in i den andra halvleken vilket räckte för tre poäng.
Jack Lahne anslöt till Austria Lustenau vintern 2025 och har tidigare representerat klubbar som franska Amiens, AIK, Örebro och BK Häcken.
